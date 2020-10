Racial Profiling, Landesantidiskriminierungsgesetzt Berlin und Italiens Migrant_innen in der Landwirtschaft

Aboubakar Soumahoro ist Gewerkschafter in Italien und dokumentierte die prekären Arbeitsbedingungen von Migrant_innen in Italiens Landwirtschaft. Durch die Corona Pandemie verstärkt, erfahren die Invisibles mehr Entrechtung, keine Unterstützung vom Staat und untragbare Arbeitsverhältnisse.

The Invisibles: Inhumane Conditions of Italy's Migrant Farmworkers | Doha Debates https://www.youtube.com/watch?v=3b2qx7utFlo