Radical FM - April 2024

In der April-Ausgabe von "Radical FM" stellt Jenny ein Best-Of aus ihrem 90er Dancehall-Set vor.

Anschließend sprechen Jenny & Joni über die Selection, deren Enstehung sowie den aktuellen Aufschwung von Amapiano und warum es schwierig ist, zu der Musik still zu stehen, während Joni ein Set präsentiert, das Amapiano, Riddim und Afrohouse in den Vordergrund stellt.

Darüber hinaus gibt es wieder viele Event-Ankündigungen und exklusive Infos zum selbstorganisierten Straßenfest am 1. Mai im Grün.

Abgerundet wird das Ganze mit einem spontanen Live-Set aus ganz unterschiedlichen musikalischen Einflüssen.

Tune in, wenn es wieder mal heißt: "This is Radical FM!"

Jeden 4. Dienstag im Monat von 22-0 Uhr auf Radiodreyeckland - 102,3 MHz!