Radical FM - Februar 2025

In der Februar – Ausgabe von Radical FM haben wir wieder einen besonderen Gast für euch: Drum and Bass DJ und Producer Quiver. Er erzählt uns von seinem Werdegang, wie man vom Bauen von Hiphop Beats aus dem Kinderzimmer zu einem Drum and Bass Producer wird, wo die Unterschiede, Vor- und Nachteile zwischen Producing und Auflegen liegen und über die Willkommenskultur der Drum and Bass Szene Freiburgs auf neue, upcoming Djs und Producer*innen. Natürlich stellt sich Quiver auch hinter die Decks für ein Drum and Bass Set mit vielen eigenen Produktionen, vieles auch davon unreleased. Hear it first on Radical FM! Abgerundet wird die Sendung durch ein House– und Breakbeat Set von Breakbeat Mountain.