Radical FM - Mai 2024

Es ist wieder der 4. Dienstag im Monat - Zeit für eine neue Folge "Radical FM"!

Diesmal haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns im Studio: lokale DJ-Größe und "B:Side Audio"-member Lea aka "kale:a" aka "NTT"! Whoop whoop!

Bass-Liebe wird bei ihr großgeschrieben, so lässt sich auch ihr vielseitiger Sound im Concrete Jungle des Vereinten Königreichs verorten. Abwechslungsreiche Sets zwischen Deep DnB, Breaks, Jungle, UK Bass, Footwork, Garage, Dubstep & Grime stehen bei ihr auf dem Menü. Für die Sendung gibt sie uns gleich zwei Kostproben davon, schließlich legt sie mittlerweile unter mehreren Alias auf.

Wir haben mit Lea über ihre musikalische Laufbahn, ihre Erfahrungen in der DJ-Szene, eine potenzielle Freiburger Clubkultur und ihre künstlerischen Zukunftspläne gesprochen. Außerdem hat uns Joni aka "Breakbeat Mountain" noch ein brandneues Garage-Set mitgebracht! Das alles und noch viel mehr hört ihr diesen Dienstag ab 22 Uhr bei "Radical FM"!

Tune in & find out!

Radical FM - jeden 4. Dienstag im Monat von 22 - 0 Uhr auf Radio Dreyeckland 102,3 MHz!