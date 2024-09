Radio Ech (deutsch) 12.09.2024 - Finnland und die NATO

Seit Jahren forciert Russland und dessen Anhänger das Narrativ der Bedrohung durch die Erweiterung der NATO an ihre Grenzen, wodurch man provoziert worden sei die Ukraine zu überfallen. So irrsinnig diese Argumentation auch sein mag, stimmen ihr doch erstaunlich viele Menschen zu. Das Beispiel Finnlands und Schwedens zeigen besonders auffällig, warum daran alles falsch ist und vielmehr russisches aggressives Vorgehen seine Nachbarn in die NATO treibt. Nach langen Jahren der Neutralität, sind diese beiden Länder 2023 als Reaktion auf den Angriff Russlands auf die Ukraine der NATO beigetreten. In beiden Ländern hat das keine Kontroversen ausgelöst, sondern fußte auf breitem gesellschaftlichen Konsens. Unser Kollege Sebastian ist nach Finnland gereist, um vor Ort zu erfahren, wie die Menschen dort den NATO-Beitritt und die Ukraineunterstützung sehen.