RADIO FATALE IM FEBRUAR

In der heutigen Folge blicken wir gemeinsam zurück auf die von RAP FATALE gehostete Vernissage der Wanderausstellung 'SISTERHOOD - FLINTA* History und Empowerment im Graffiti', die am 15.02.25 in Kooperation mit dem Kulturaggregat in Freiburg stattfand. Die Ausstellung behandelt thematisch FLINTA* Künstlerinnen* im Graffiti im Verlauf der letzten 40 Jahre. In der multimedialen Wanderausstellung werden mithilfe von Bannern, Sprachaufnahmen und Videos verschiedene Perspektiven unterschiedlicher Menschen, welche die Grafitti Szene nachhaltig geprägt haben, aufgezeigt. Hierbei sind Porträts von über 40 Künstlerinnen* aus den Bereichen Trainwriting, Streetbombing und Fotografie zu sehen. Zudem haben wir die Inhalte von 'SISTERHOOD' durch Kunstwerke lokaler Künstlerinnen* aus Freiburg und Umgebung ergänzt. Für alle interessierten Menschen ist die Ausstellung noch bis zum 8.3 im Kulturaggregat zu besuchen.

Zudem blicken wir in der heutigen Episode auch noch total glücklich auf die beiden Konzerte der Musikerinnen* 'ad ace' und 'ALYZAH' zurück, die nach der Vernissage am selben Tag auch im Kulturaggregat stattfanden. In der komplett vollen Location haben beide Artists komplett abgerissen und einen unvergesslichen Abend geschaffen. Hierfür werden wir in der heutigen Folge natürlich auch den einen oder anderen Track der Musikerinnen* abspielen - stay tuned!

Mit dabei sind in der Februar Ausgabe von RADIO FATALE zudem noch Tracks der Artists Ele A, VAVUNETTHA, Ikkimel, Eli Preiss, Queen Latifah, Uzi Freyja, Ebow sowie SATARII.

Feinster Rap aus 79 - wie immer präsentiert von RAP FATALE!