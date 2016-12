Radio Z darf acht Jahre weitersenden

Radio Z freut sich über die Entscheidung der /Bayerischen Landesmedienzentrale Für Neue Medien //(BLM)/, die UKW-Sendelizenz von Radio Z 95,8 MHz um weitere 8 Jahre zu verlängern!

Manchmal gibt es sie, die schönen Zufälle: einen Tag vor der Auftaktveranstaltung* zu „30 Jahre Radio Z“ erhielten wir die gute Nachricht über die Verlängerung unserer UKW-Sendelizenz um weitere 8 Jahre. Ihr könnt Radio Z also weiterhin wie gewohnt täglich von 14 – 02 Uhr auf der 95,8 MHz in Nürnberg / Fürth / Erlangen empfangen (sowie 24 Stunden auf DAB+, im lokalen Kabelnetz und per Livestream auf www.radio-z.net <http://www.radio-z.net/>).



Während die Lizenzen aller Nürnberger Hörfunksender verlängert wurden, kommt es in München zur Neuausschreibung der dortigen Frequenz 92,4 MHz, auf der neben zwei christlich en Sendern .

Dazu Syl Glawion, Geschäftsführerin von Radio Z: /„Wir freuen uns sehr, dass Radio Z als nicht-kommerzieller Community Media Sender weiterhin seinen Platz auf//UKW behält und weitere 8 Jahre auf der 95,8 MHz sendet. Auch unsere jahrelange Kampagne „Medienvielfalt Für Bayern“ zeigt nun ihre Wirkung und wir begrüßen die Entscheidung der BLM, Ziele für Bürgerradio in Bayern zu definieren und Radio Z als Experten für Bürgerradio zu bezeichnen. Doch damit geben wir uns nicht zufrieden - wir werden die Entwicklung kritisch beobachten und weiterhin für die Existenz und Basisförderung von Freien Radios in Bayern einstehen. Unsere FreundInnen von Radio Lora und Radio Feierwerk werden wir//bei////ihren//Neubewerbung//en//ebenfalls nach Kräften unterstützen.