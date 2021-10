Rap als Revolution, Zementindustrie in Togo

Bevor unsere Redakteurin Rufine Songue im September zur Show des kamerunischen Rappers Valséro nach Paris gefahren ist, war sie aufgeregt wie wohl noch nie vor einem Konzert: Revolution und die Idee eines anderen Kameruns lagen in der Luft. Wie Rufine dieses „Konzert für die Freiheit“ des im Exil lebenden Musikers Valséro erlebt hat und was seine Musik mit einer Veränderung in dem zentralafrikanischen Land zu tun hat, das berichtet sie im südnordfunk im Oktober. Außerdem senden wir unsere Podiumsdiskussion „Kalk, Ton und Mondlandschaften“ zum Zusammenhang zwischen Bauindustrie, Klimakrise und Kolonialismus am Beispiel von Togo.