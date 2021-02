Rap als Teil einer diskursiven Strategie der extremen Rechten

Rap ist gerade unter jungen Menschen ein beliebtes Musikgenre. Oft werden in diesem Genre Wut und Widerstand artikuliert – sprachlich, aber auch musikalisch. Wie und warum die neue extreme Rechte dieses Setting für die Platzierung ihrer Inhalte nutzt, hat Tobias Schopper in seinem aktuellen Artikel analysiert. Er forscht an der Universität Freiburg zur extremen Rechten in digitalen Räumen.