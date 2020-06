RDL Tagesinfo vom 20. Juni 1988

Manchmal sind Legalisierungen schon mehr als tricky: Da hatten sich neben RDL auch der Badische Verlag mit der TagesZeitung BZ in Monopolstellung sowie unter der Firma FR1 ein Teil jener Printredakteure, die unter dem öffentlich-rechtlichen Dach des SWF sich zwei Jahre lang zum Hörfunkmacher ausbilden lassen durften, um die beiden Freiburger Fequenzen beworben.

Die Medienbehörde LfK hatte die kommerziellen Interessen von BZ und FR1 höher bewertet und im Sendezeit Splitting 2 Std. auf eine Frequenz 4 Stunden auf der anderen an RDL zugeteilt.

Wollte RDL angesichts dieses Entscheids vom Dezember 1987 schon im März 1988 auf Sendung gehen, verhinderten dies die Verlegerfamilien der Poppen und Hodeige als Badische Verlags Eigener: 2 Stunden Schmudel-RDL sei unzumutbar! Sie kündigten Widerspruch und Rechtsstreit an.

Die damals noch existierende Deutsche Post tat das ihrige und verlangte von RDL nicht nur die Sendezeitanteiligen Sendekosten sondern alle Kosten beider 24- STD.Frequenzen für 6 Stunden medienrechtlich lizensiertes Programm.

Dann kniffen die Verleger jedoch: RDL verlangte daraufhin die ganze BZ Lizenz für sich und startete erstmal auf der Frequenz mit der größeren zugeteilten Sendzeit.

Nach drei Monaten Sendepause kam RDL mit folgenden Tagesinfo knapp 5 Monate vor der eigenen 24-Stunden Frequenz wieder in den Äther. Nicht zuletzt weil der Bürgerenscheid gegen das KTS genannte Kongreßzentrum am Bahnhof in die Endphase trat, wurde noch einmal auf das französische Exil zurückgegriffen.