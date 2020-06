Schwerpunkt Bürgerentscheid zu KTS am 26.Juni 1988

Mit einer Schwerpunktsendung am 23.Juni.1988 einer Live Debatte und zahlreichen Beiträgen seit dem 20. Juni 1988 versuchte RDL in den Abstimmungskampf des Bürgerentscheids zur KTS (Böhme-Zentrum) zu intervenieren. Trotz Besitz einer sechs Stunden Lizenz seit Januar 1988 mußte RDL in das elsässische Exil ausweichen, weil die BZ die Wahrnehmung der Lizenz blokierte.

Hier die Schwerpunktsendung vom Donnerstag

Do 23.06.88 Schwerpunkt: KTS Abstimmung Do 23.06.88 7. Uni, Forschung und KTS 21:53 Do 23.06.88 8. Architekten und KTS 2:07 33:58 > Hannes Von Behrend 17:34 &Bernd Schauenburg 6:44 & Günther Pfeifer 3:29 & Kosten3:42

Die Reihe begann am 20. Juni mit folgenden Beiträgen:

Mo 20.06.88 5. Thema KTS-Geschichte 0:171:59 Mo 20.06.88 Musik+KTS-Sprengsel

Geschichte7:41 Umstrukturierung 11:56

Bürgerentscheidverfahren5:01 Umfrage3:14

+Veranstaltungshinweise+ Programmhinweise

Zuvor hatte eine live Debatte stattgehabt

Mi 22.06.98 Schwerpunkt: Live Debatte zu KTS Abstimmung 2:08 Mi 22.06.88 5. Introjingle Mi 22.06.88 6. 0:42 LandZuschuss Frage 20 Mio. Konzerthalle statt KTS 24:14 /Dienstleistungszentrum/Arbeitsplätze UmstrukturierungBürgerentscheid 21:24 mit Angelika Wehinger Dagmar Dehner Walter Meyer Moderation Waltraud Günnel

FR 24.06.88 5. JA zu KTS vom BUND? Landes-GF ignoriert Regionalverband – Demo der Stadteilinis gen KTS am Sa 6:13