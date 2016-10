rdl.de mit neuem Design und modernem Player

Die Website von Radio Dreyeckland ist seit heute in neuem Kleid zu bestaunen. Wir haben das Design erneuert und einige neue Features eingebaut. Die Mediathek ist nun übersichtlicher, Programmhinweise sind prominenter. Insgesamt liegt mehr Fokus auf dem eigentlichen Inhalt und weniger auf dem drumrum.

Die wohl größte Neuerung: Wir haben einen komplett neuen Player geschrieben. Damit können Livestream wie Beiträge gehört werden, während ihr euch gleichzeitig auf der Website bewegen könnt. Außerdem gibt's eine Playlist-Funktion: Bei beliebigen Beiträgen auf "+ Playlist" klicken, dann landen sie in einer Warteschleife, so dass einer nach dem anderen abgespielt wird. Beim Kochen, Duschen, Einschlafen nie mehr abhängig vom Livestream: Mach dir dein eigenes kleines Radioprogramm mit den Beiträgen, die du hören willst - ohne die ganze Zeit rumklicken zu müssen.

Schaut euch um, vielleicht hakts noch hier und da: Wenn euch was ein- oder auffällt oder ihr was von früher vermisst, dann schreibt uns eine E-Mail an webmaster@rdl.de.