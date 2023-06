Walter Schlecht ist ein Aktivist, der für seinen Kampf für die Rechte von Geflüchteten bekannt ist. Er ist Mitglied der Aktion Bleiberecht Freiburg und ist überall dort aktiv, wo es um die Rechte von Geflüchteten geht. Am Weltgeflüchtetentag erinnerte er an die schwierigen Lebensbedingungen von Geflüchteten in Deutschland und Europa. Er erinnerte auch an die europäischen Gesetze, die Geflüchteten weiter isolieren. Er sprach über die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes nach 30 Jahren.