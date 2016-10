Regierungskritische Tageszeitung "Népszabadság" eingestellt (Radio Corax)

Am vergangenen Wochenende wurde ohne Vorwarnung die größte ungarische Oppositionszeitung "Népszabadság" eingestellt. Am Samstag erschien die letzte Ausgabe der Zeitung. Noch am gleichen Tag wurde die Internetseite offline genommen. Regierungskritiker sehen darin einen weiteren Schritt zur Gleichschaltung der Medien in Ungarn. Es wird spekuliert, dass die Zeitung an einen Unterstützer von Premierminister Viktor Orbán verkauft werden könnte. Bis zu 2.000 Menschen zeigten sich in einer Demonstration mit der Zeitung und den RedakteurInne solidarisch. Wie die Einstellung der historisch regierungskritischen Zeitung zu bewerten ist, das fragten wir den stellvertretenden Chefredakteur des Auslandsressorts Andras Desi.