Unter dem Titel "Rettung der Religion in ihrer Kritik. Marx und Feuerbach" spricht Georg Spoo am heutigen Donnerstag in der Universität. Angelockt von den wirklichen oder scheinbaren Gegensätzen in diesem Titel hat Radio Dreyeckland Georg Spoo um ein Vorabinterview gebeten. Der Vortrag beginnt heute (3. 11.) um 19 Uhr in Hörsaal 1231, KG 1.