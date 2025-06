Diesen Freitag, der 20.06. findet im SUSI Café um 20:00 ein Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe ‚Demokratische Planwirtschaft in Zeiten der Klimakatastrophe‘ der Gruppe 'La Banda Vaga' statt. Gehalten wird dieser von Samia Mohammed, mit dem Titel: Natur, Kultur & Sorgearbeit in der demokratischen Planung. In einem Vorabinterview konnte RDL herausfinden, was bei dem Vortrag zu erwarten ist.