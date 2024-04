Reportage vom Ostermarsch am 1. April in Müllheim

Hey Fans! Nachdem ihr möglicherweise am vergangenen Donnerstag im MorgenRadio bereits die - nach Ansicht des diese Sendung gestaltenden Redakteurs - lediglich semi gut implementierten ersten, circa 15 Minuten vom Anfang von Daves Demoberichterstattung zum Ostermarsch 2024 gehört habt, erwartet euch hier jetzt eine komplette Stunde über diese Demonstration mit Vorgeschichte, welche von der in letzter Zeit in die Kritik geratenen Friedensbewegung initiert worden ist.

Es erwarten euch Redebeiträge von Uli Rodewald und Anne-Katrin Vetter vom Friedensrat Markgräflerland, Statements von Demonstrationsteilnehmenden, sowie Musik von Felix Hempel und der Band des Roma Büro Freiburg.