Episode 9: Gerechtigkeit für wen?

Wenn wir die Polizei und Justiz in bei Streitigkeiten, bei Gewalt und Grenzüberschreitung nicht als die kompetentesten Schlichter*innen wahrnehmen - wie sollen diese Konflikte sonst gelöst werden? Restaurative und Transformative Gerechtigkeit heißen Konzepte, welche von der strafenden Logik unseres Rechtsystems versuchen wegzukommen und Sicherheit ohne Polizierung und Kriminalisierung erträumen. Transformative Gerechtigkeit zum Beispiel ist ein Konzept, welches aus der Schwarzen Community in den USA stammt und versucht, gewaltausübende Personen nicht durch Ausschluss, sondern durch Transformation von der Wiederholung von gewaltätigen Verhalten abzubringen und mehr Sicherheit in lokalen Zusammenhängen zu etablieren - also auch die Gemeinschaft zu transformieren.

Unter anderem sprechen wir mit Mia Mingus vom Bay Area Transformative Justice Collective über Transformative und Clara Rigoni vom Max-Planck Institut Freiburg über Restaurative Gerechtigkeit.