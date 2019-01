restrisiko

Die Themen: In Hinblick auf die vermeintliche Beteiligung der BürgerInnen bei der Endlager-Suche ist viel von Transparenz die Rede. Die hat es bei der Atom-Politik in der Vergangenheit nicht gegeben und damit dürfen wir auch heute und morgen nicht rechnen - wie das Beispiel der schwäbischen Kleinstadt Weißenhorn zeigt. In den vergangenen drei Jahren würde radioaktiver Müll aus dem AKW Gundremmingen in der Müllverbrennungs-Anlage Weißenhorn verbrannt - und selbst der Bürgermeister wußte nichts davon.

Was kommt eher auf uns zu - der versprochene Atom-Ausstieg in Deutschland oder der nächste Super-GAU? Nach einem Blick in die offizielle Störfall-Statistik Deutschlands, spricht die Wahrscheinlichkeit für den Super-GAU.

Zwischendurch auch mal wieder eine - wenigstens halbwegs - gute Nachricht. Die Energie-Wende kommt trotz aller Obstruktion von Seiten der Parteien-Politik voran - wenn auch nur schleppend. Wie es im Einzelnen bei der Entwicklung der erneuerbaren Energien bei der Stromerzeugung steht, erfahrt ihr gegen Ende dieses Magazins.