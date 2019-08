Die Themen: Gerne wird ja das Märchen kolportiert, Deutschland sei mit "dem" Atom-Ausstieg vorbildlich - wirklich? Regelmäßige HörerInnen dieses Magazins wissen darüber Bescheid, daß es tatsächlich in Europa schon zweimal einen Atom-Ausstieg gab: In Österreich und in Italien! Einen versprochenen Atom-Ausstieg gab's auch schon mal in Belgien. 2015 sollte das AKW Doel - nach 40 Betriebsjahren - stillgelegt werden… Und wer versorgt dieses AKW weiterhin mit Brennelementen?

In unserem zweiten Beitrag geht es heute um ein noch wenig bekanntes Risiko, das zu einem Super-GAU führen kann - Klar: Auch dies ein "Restrisiko"… So viel sei hier schon mal verraten: Es hat etwas mit dem Schürfen von Krypto-Währung zu tun.

Weiter nach Rußland: Wir berichten über den Atom-Unfall am Weißen Meer.

Und zum Schluß noch etwas Positives: Ein Beispiel aus Berlin, wo der Schwarzwald Entwicklungshilfe leistet...