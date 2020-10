restrisiko

Die Themen: Das Zeitfester für den bevorstehenden CASTOR-Transport von Sellafield ins südhessische Biblis engt sich ein: Aus vertrauenswürdiger Quelle war zu erfahren, daß ab 1. November mit dessen Eintreffen im Hafen Nordenham zu rechnen ist. Hier gleich noch einige weitere wichtige Informationen.

Am 29. Juni wurde das älteste französische Atomkraftwerk in Fessenheim nach 43 Jahren Betrieb stillgelegt. Doch statt die atomare Ära am Oberrhein endgültig zu beenden, plant der französische Strom-Konzern und AKW-Betreiber Edf dort ein sogenanntes Techno-Centre zur Verarbeitung von Atom-Müll zu errichten. Über 50 Organisationen aus dem Dreyeckland haben sich mit der Fessenheimer Erklärung hiergegen ausgesprochen.

Zum Thema Atomwaffen diesmal ein Lichtblick. 50 Staaten haben nun den Atomwaffenverbots-Vertrag von 2017 ratifiziert. Damit kann dieser am 2. Januar in Kraft treten. Eine positive Nachricht ist dies allerdings noch nicht. Dennoch ist die Hoffnung berechtigt, daß den Worten der Mehrheit der Weltbevölkerung auch Taten von Seiten der 9 Staaten folgen, die Atomwaffen besitzen...