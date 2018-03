Die Themen: Zum 7. Jahrestag der bis heute andauernden Katastrophe von Fukushima ein Beitrag mit Fokus auf die Zunahme von Krebs - insbesondere bei Kindern.

Weiter für zwei Beiträge nach Frankreich: In Lothringen wurden aus einem Auto sensible Materialien über drei französische AKW gestohlen. Was bedeutet dies für das Terror-Risiko?

Am 12. März wurde bekannt, daß die französische Atom-Aufsicht ASN umgefallen ist und das Wiederhochfahren von Reaktor 2 des AKW Fessenheim erlaubt. Erneut Anlaß für Spekulationen?

Zum Schluß dieser Ausgabe von 'restrisiko' schauen wir uns eine Ministerin der neuen "schwarz-roten" Bundesregierung etwas genauer an, die als "glanzvolles Signal der Erneuerung" angekündigt wurde....