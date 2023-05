restrisiko (Ausgabe Mai 2023)

Die Themen: Vielfach war in den vergangenen vier Wochen zu lesen, die letzten drei deutschen Atomkraftwerke seien stillgelegt worden. Sie wurden jedoch lediglich abgeschaltet. Ob sie tatsächlich stillgelegt werden, zeigt sich möglicherweise erst im April 2024. Etliche Fakten deuten allerdings darauf hin, daß es zu einer weiteren AKW-Laufzeitverlängerung kommen wird.

Ebenfalls um eine falsche Darstellung handelte es sich, als kürzlich behauptet wurde, die Abschaltung der drei AKW habe dazu geführt, daß der Strom billiger wurde. Nuklearia behauptete im Gegenzug, ohne die Abschaltung wäre der Strompreis noch mehr gesunken. Tatsächlich aber sind beide Behauptungen nichts als Propaganda. Ein Blick auf die Fakten...

Anscheinend war die französische Politikerin Barbara Pompili Vorbild für Horror-Pläne in den USA. Pompili hatte bereits im Februar 2022 per Gesetzesänderung das Einschleusen von radioaktivem Metall-Schrott insMetall-Recycling erlaubt. In Florida soll nun ebenfalls radioaktiver Müll freigegeben werden. Welche Interessen stecken dahinter?