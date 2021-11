Die Themen: Wir berichten über eine Blockade gegen Atommüll-Exporte von Frankreich nach Rußland. Eigentlich dürfte eine solche Blockade gar nicht nötig sein, denn diese Exporte sind illegal. Doch die französische Regierung und die zuständige pseudo-grüne Ministerin Barbara Pompili stellen sich blind und taub...

Von Frankreich in die Slowakei. Auch die Slowakei zählt - neben Frankreich - zur Minderheit der Atomstaaten in der EU. Was kaum bekannt ist: Von den insgesamt 27 EU-Staaten sind 14 atomenergie-frei. Ab Dezember 2022 wird Deutschland als 15. Staat dazu gehören - obwohl der Atomausstieg wegen dem Weiterbetrieb der Brennelemente-Fabrik Lingen und der UAA Gronau de facto erst noch erkämpft werden muß...

In der Slowakei sorgt der Neubau eines Reaktorblocks mit etlichen Kuriositäten für Konfliktstoff. In manchen Autos hängen ja sogenannte Traumfänger an den Rückspiegeln über dem Armaturenbrett - eine ähnlich esoterische Funktion sollen nun wohl beim AKW Mochovce neue Netze in der Größe von 22 mal 19 Meter erfüllen.

Auch mal eine positive Nachricht zwischendurch: In Grönland hat die neue Regierung ein Verbot des Uran-Abbaus beschlossen. Ein Beispiel dafür, daß es ausnahmsweise auch möglich ist, Wahlversprechen einzuhalten.

Zum Schluß noch ein Beitrag zu einer von der internationalen Kernkraft-Kirche mit medialer Unterstützung lancierten Propaganda über die Möglichkeit von Klimaschutz durch Kernenergie. Hierzu ein Fakten-Check, den wir bereits kürzlich in einer Sonder-Ausgabe von 'restrisiko' sendeten.