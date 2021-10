Rheinmetall Entwaffnen will kriegerische Normalität stören

Das Bündnis Rheinmetall Entwaffnen ruft an diesem Freitag zur Blockade des Kleinwaffenhersteller Heckler & Koch in Oberndorf am Necker auf. Anfang 2019 wurde Heckler & Koch wegen illegalen Waffenexport nach Mexiko verurteilt. Das Unternehmen musste 3,7 Millionen Euro Strafe zahlen. Rheinmetall Entwaffnen will nun auf die Geschichte des Unternehmens im Nationalsozialismus und auch auf die Folgen der Exporte aufmerksam machen. Am Protest wird auch eine Delegation der Zapatistas aus Mexiko teilnehmen. Wir haben mit Lisa Mendel von Rheinmetall Entwaffnen gesprochen.