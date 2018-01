The Revrend breaks it down...

...heißt die neue CD von Reverend Shawn Amos - Grund genug, den ersten Bluesclubradio-Gottesdienst aufzulegen. Mit dabei sind unter anderem The Boss Hoss, Raul Middon, Vaneese Thomas und Paul Black. Dazu als Neuvorstellungen zwei rotierende Toastbrotscheiben von Hot 'n' Nasty und Guy Verlinde & The Mighty Gators sowie ein Ausblick auf Rufs Blues-Caravan 2018, der am kommenden Samstag in Offenburger Station macht. O praise the Lord!