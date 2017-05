Rissanen, Chapellier, Goose

Können einem gute Songs zulaufen? …fragt sich das Bluesclubradio am Donnerstag. Die Antwort lautet: Ja. Vor allem, wenn der Postmann zwei Mal klingelt. Und flugs ist eine Briefkastensendung entstanden, also aus dem Posteimer direkt ins Radio und von dort ins Ohr, Dreiklangdimensionen. Mittendrin die solchermaßen nicht länger geheimen Geheimtipps Jarkka Rissanen & Sons of the Desert, Fred Chapellier und Ramon Goose. Wie der schweigsame Finne sagen könnte, wenn er würde: Kuhle Mukke.