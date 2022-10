Rocky Horror Picture Show bei den ManiActs

Lilo war letztens Einkaufen und hat Spekulatiuspackungen im Regal gesehen, was bedeutet, dass bald wieder Halloween ist. Damit ihr den Abend nicht in einer ewig langen Schlange vor irgendeinem Club zubringen müsst, bringen die ManiActs, eine englischsprachige Schauspielgruppe des Englischen Seminars der Universität Freiburg, in Kooperation mit dem aka-Filmclub, dieses Jahr die ROCKY HORROR PICTURE SHOW nach Freiburg. Aufgeführt wird im Theatersaal FISTUNG neben dem Rektorat der Universität, am Fahnenbergplatz in der Friedrichstraße 39, um 20 Uhr. Und natürlich gibt es auch für die kinderlieben Menschen,die am 31. zuhause bleiben und Süßigkeiten verteilen werden, einen Zweittermin, den 4. November, selber Ort, selbe Zeit. Über das, was euch erwartet, hat Lilo mit dem Regisseur Camas Soefou Rudicel gesprochen.