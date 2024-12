"Rodungsarbeiten gehen schnell voran, der Polizeieinsatz stagniert gerade"

Am Samstag begannen die durch einen Polizeieinsatz begleiteten Räumungsarbeiten im Langmattenwäldchen. Polizist*innen räumten Aktivist*innen von Baumhäusern und nahm eigenen Angaben zufolge 11 von ihnen vorläufig fest. Nachdem am Sonntag keine Arbeiten stattfanden, wird heute, am Montag, den 9. Dezember 2024 weiter gerodet und eventuell auch verbliebene Baumhäuser geräumt. RDL-Korrespondent Felix berichtet im Mittagsmagazin gegen 12.15 Uhr über den aktuellen Stand. Er berichtet u.a. auch darüber, dass anwesende Pressevertreter*innen durch die Polizei erneut auf großen Abstand gehalten wird.