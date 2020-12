Stimmen aus dem Dannenröder Wald

Viele Menschen sind seit den letzten Wochen und Monaten im Dannenröder Forst, in Mittelhessen, um gegen die Abholzung des Waldes durch den Bau der Autobahn 49 zu protestieren. Sie machen auf den Klimanotstand aufmerksam und fordern die Verkehrswende. Die Autobahn soll durch ein Trinkwasserschutzgebiet verlaufen und der 200-300 Jahre alte Wald wird dafür gerodet. Viele Menschen versammeln sich in Mittelhessen, manche bauen Baumhäuser und besetzen die Bäume, andere demonstrieren, es gibt mehrere Mahnwachen mit Zeltwiesen, Vorträgen, Musik und der Küfa (Küche für alle), die mit dem Motto kocht: Ohne Mampf, kein Kampf.

Wir haben mit zwei Menschen gesprochen, die in den letzten Monaten mehrmals von Freiburg in den Danni gefahren sind, um dort für den Erhalt des Waldes und ein Umdenken in der Politik einzustehen.