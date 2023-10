Gedenken an die Deportation jüdischer Freiburger*innen nach Gurs

Am 20. Oktober fand die jährliche Gedenkveranstaltung statt, so auch an diesem Freitag. Rund 200-300 Menschen versammelten sich aus diesem Grund auf dem Platz der Alten Synagogen, um den Opfern der Schoa zu gedenken.

In den Reden wurde die Geschichte in Bezug zum Rechtsruck, dem Anschlag der Hamas auf Israel und die wachsenden antisemitischen Taten hierzulande gesetzt.

Begrüßung durch Sozialbürgermeister Kirchbach: 7:39

Ansprache der Vorsitzenden der Israelitischen Gemeinde Freiburg, Irina Katz: 10:19

Rede der Vorsitzenden der Egalitären Chawurah Gescher Freiburg, Cornelia Haberlandt-Krüger: 14:23

Judi Beecher schildert in einem ausführlichen Beitrag die Verfolgungsgeschichte ihrer Familie, der Großeltern Adolf Paul Reutlinger und Alice Reutlinger und ihrer Mutter Ronja Reutlinger-Beecher: 32:25

In besserer Qualität auch hier zu hören: Judi Beecher

Gebet des Kantors der Israelitischen Gemeinde Freiburg, Moshe Hayoun: 3:08