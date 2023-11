Selbst beim Anbringen der Fotos von Geiseln wurden Mitglieder der Israelitischen Gemeinde beschimpft

85 Jahre, ein gutes Menschenalter ist es her, dass die Synagoge in Freiburg brannte, wie alle Synagogen und viele jüdische Einrichtungen im ganzen Land und wieder gibt es eine Welle des Antisemitismus. Man sollte ihn nicht mit Kritik an der Politik der israelischen Regierung verwechseln, die natürlich legitim ist. Doch damit ist der Hass auf jüdische Menschen insgesamt ebensowenig zu erklären, wie die völlige Kälte mit der der Mord an wehrlosen Menschen, inklusive der Kinder und ihre nicht weniger grausame Entführung wohl irgendwie in einer einseitigen Gesamtwahrnehmung des Palästina-Konfliktes verrechnet wird.

Aus diesem traurigen Anlass sprach Radio Dreyeckland mit der Vorsitzenden der Israelitischen Gemeinde Freiburg, Irina Katz.

jk