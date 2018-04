Am Donnerstag, den 5. April, lud die Israelitische Gemeinde Freiburg zur Podiumsdiskussion anlässlich der Oberbürgermeister-Wahl ein. Teilgenommen haben Monika Stein und Martin Horn, der amtierende OB Salomon ließ sich wegen anderer Termine entschuldigen. Er war wegen des Umgangs der Stadt mit den Überresten der zerstörten Synagoge in der Gemeinde stark in die Kritik geraten. Die Diskussion wurde moderiert von Nikita Karavaev. Wir dokumentieren sie hier.