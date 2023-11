"Der Vorfall reiht sich ein in einen Bundestrend explodierender antisemitischer Taten"

Als die Bilder der am 7.10.23 von der Hamas verschleppten Menschen aus Israel von der Israelitischen Gemeinde Freiburg an der Bauwand am Kollegiengebäude 2 der Uni Freiburg angebracht wurden, konnte das nicht ohne Anfeindungen ablaufen. Im RDL-Interview erklärte Irina Katz, wie sich der Antisemitismus dabei äußerte. Nun, einen Tag nach der letzten pro-palästinensischen Demonstration wurden die Bilder beschädigt. Rund die Hälfte wurde mit schwarzer Lackfarbe besprüht und damit zerstört. Nikita Karavaev, Beauftragter für Sicherheit, Recht und Kommunikation der Israelitischen Gemeinde Freiburg, sieht auf Anfrage von Radio Dreyeckland einen Zusammanhang zwischen den Demonstrationen und jüngsten antisemitischen Angriffen. Die jüdische Gemeinde habe sich dazu entschieden Strafanzeige zu erstatten. Wie auch im Fall eines erhaltenen Drohbriefes. Die Israelitische Gemeinde sagte ihren Gottesdienst am vergangenen Samstag außerdem ab - wegen Sicherheitsbedenken.