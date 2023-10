Vor 83 Jahren wurde die Familie Reutlinger aus Freiburg deportiert - Judi Beecher spricht über ihre Vorfahren

Am heutigen 20. Oktober jährt sich der Beginn der Deportation der Freiburger Jüdinnen und Juden nach Gurs zum 83. Mal.

Aus diesem Anlass findet heute eine Gedenkveranstaltung statt. Dieses Jahr spricht dort unter anderem die Schauspielerin und Filmemacherin Judi Beecher. Denn ihre Familiengeschichte führt nach Südbaden und darunter auch nach Freiburg. David hat für Radio Dreyeckland mit Judi Beecher gesprochen und sie dabei darauf angesprochen, dass sie Verbindungen zu Freiburg hat...

Judi Beecher wird heute zum Gurs-Gedenktag bei der Veranstaltung um 16 Uhr auf dem Platz der Alten Synagoge die Verfolgungsgeschichte ihrer Familie, der Großeltern Adolf Paul Reutlinger und Alice Reutlinger und ihrer Mutter Ronja Reutlinger-Beecher ausführlicher schildern. Sie hat die Ereignisse auch in dem Film RUN RONYA – the kindness of strangers“ rekonstruiert.

Informationen zur Familie Reutlinger-Beecher sind auch bei der Geschichtswerkstatt der Lessing Realschule zu finden.

Das ausführliche RDL-Gespräch mit Judi Beecher könnt Ihr kommenden Dienstag zwischen 18 und 19 Uhr in Focus Kultur hören - Schwerpunkt ist hierbei der Film „Tango Shalom“, bei dem Judi Beecher die Produktion geleitet und auch selbst mitgespielt hat. Sie war bei der Freiburger Premiere im Friedrichsbau, wo der Film noch in den nächsten Tagen zu sehen ist.