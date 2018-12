Russische Aggression in der Straße von Kertsch und die Reaktion der deutschen Politiker und Journalisten

Als die russische Marine die Straße von Kertsch sperrte, 3 ukrainische Schiffe angriff und die Besatzungen (teils schwer verwundet) festnahm, bewiesen die deutschen Journalisten und Politiker wie skurrill ihre Wahrnehmung der Nachfolgeländer der Sowjetunion ist. Während die Tagesschau.de die Unrechtmäßigkeit der Annexion der Krim durch Russland zu einer Ansichtssache erklärte, warnte Sigmar Gabriel, dass die Ukraine Deutschland in einen Krieg hineinzuziehen drohe und der Bundestagsabgeordnete der Linken Alexander Neu erklärte geradeaus, dass die Souveränität der Ukraine etwa mit der eines dreijährigen Kindes vergleichbar sei: In Abhängigkeit von seiner Mutter, im Fall der Ukraine also von Russland.

PS: der Kommentar war kurz nach dem Ereignis wurde wohl gesendet aber nicht auf die Webseite gestellt. Ich finde ihn aber noch immer wichtig und habe ihn deshalb hochgestellt. jk