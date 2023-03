Jazz Matinee am Sonntag, den 05.03.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

zunächst die traurige Nachricht, dass Wayne Shorter, geboren am 25.08.1933 in Newark / New Jersey gestern, am 02.03.2023, mit 89 Jahren in Los Angeles...