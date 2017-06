S21: Vertrauen und Kontrolle

Walter Wittke, emeritierter Professor und tunnelbautechnischer

Sachverständiger bei Stuttgart 21, hat im Technikausschuss des

Gemeinderats über den Stand der Arbeiten im Anhydrit referiert.

Wittke vertraut darauf, dass das Anhydrit dank neuer Bauweise

beherrschbar ist. Anhydritbedingte Schäden die eine umfassende

Sanierung nach sich ziehen, wie beim Engelbergbasistunnel in

Stuttgart sollten also nicht eintreten könnten.



Sprecher nahezu aller Fraktionen und Gruppierungen im Ausschuss

folgten Wittkes Argumentation. Zugleich wurde jedoch auch angeregt

nach Abschluss der Arbeiten das Gelände im Bereich der Tunnelröhren

kontinuierlich zu überwachen.

Luigi Pantisano (SÖS-Linke-Plus) wollte Wittkes Ausführungen erst mit

projektkritischen Ingenieuren besprechen und dann in die Diskussion

einsteigen. Einzelstadtrat Ralph Schertlen befand, „die mögliche

Schadensschwere ist so immens, dass es unverantwortlich ist, das

Projekt zu bauen.

Dr. Rolf Laternser, Diplom Geologe (geologie21.de) lässt die Behauptung

Anhydit stelle kein Problem mehr dar ebenfalls nicht so einfach stehen.