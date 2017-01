Staufen in Stuttgart

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { }

Am 1. Februar lädt die Landeshauptstadt die Deutsche Bahn und ihre Projektpartner von Stuttgart 21 zu einer Sondersitzung ein. Dabei sollen mögliche Probleme beim Tunnelbau geklärt werden. Zuvor hatte eine der Bahn-Aufsichtsrat eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit einem Gutachten betraut, welches das quellfähige Gestein Anhydrit zum Thema hat. Demnach könnte der Tunnel zum „Dauersanierungsfall“ werden, was auch mit einer Steigerung der Kosten einhergehen würde, so der SWR.

Anhydrit kann, wenn es in Kontakt mit Wasser tritt, um bis zu 60% an Volumen zunehmen, so geschehen in Staufen bei Freiburg. Nach Bohrungen kam es dort bei mehr als 250 Häuser durch Hebungen zu Rissen und anderen irreparablen Schäden .

Das Projekt Stuttgart 21 hatte im Vorfeld der Bauarbeiten 2010 schon zu großen Protesten mit massiver Polizeigewalt geführt: so schoß die Polizei mit Wasserwerfern auf Minderjährige und Rentner und setzte auch Pfefferspray ein. Sie verletzte die Protestierenden zum Teil schwer. Die Demonstrant*innen hatten einen Schutz der Bäume im anliegenden Park gefordert und kritisierten auch bereits die Kostensteigerung, die bei großen Bauprojekten vorhersehbar sind.