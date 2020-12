In Sachen-Anhalt kam es in den letzten Wochen vermehrt zu Abschiebungen. Betroffen waren Familien und Menschen die schon lange in Deutschland leben. Eine Familie wurde bei der Abschiebung getrennt. Erst am Freitag kam es zu einer Abschiebung von einer syrischen Familie nach Litauen. Der Familie droht dort die Obdachlosigkeit. Ein Redakteur von Radio Corax Halle sprach mit Helen Deffner vom Flüchtlingsrat Sachen-Anhalt über die jüngsten Fälle und die aktuelle Situation.