Sarah Bosetti hat eine Superkraft...

Sie kann Hass in Liebe verwandeln! Während sich ganz Deutschland fragt, was wir gegen die Wut und Feindseligkeit in unserer Gesellschaft tun können, versammelt sie die schönsten Hasskommentare, die sie bekommt, und macht aus ihnen lustige Liebeslyrik und witzige Geschichten. Misogynie wird zur Pointe, Sexismus zu Schmalz und irgendwo dazwischen wird das Patriarchat zu Poesie.

Angelique von Radio Dreyeckland macht Appetit auf das tatsächlich noch nicht vollständig ausverkaufte aktuelle Programm von Sarah Bosetti - "Ich hab nichts gegen Frauen, du Schlampe!"

(Das steht da wirklich so, in dem Internet...)

Am Donnerstag (10.02.'22) um 20:00 im Vorderhaus, Habsburgerstraße 9 in Freiburg.

Tickets für Sarah Bosetti erhaltet ihr auf reservix.de

Mehr Infos: http://www.sarahbosetti.com