Schon wieder ein männliches Opfer der Gendergewalt

Seitdem man Helena die Verantwortung für den Ausbruch des trojanischen Krieges zugeschoben hat, dürfte es klar sein, dass in Wirklichkeit Frauen die Politik machen. Der letzte Beweis kommt nun ausgerechnet aus dem Kabinett von Donald Trump. Der neue US-Außenminister Rex Tillerson, dessen Unabhängigkeit wegen seiner ökonomischen Interessen in Russland angezweifelt wird, offenbarte nun in einem Fernsehinterview was beziehungsweise wer ihn wirklich angetrieben hat, Außenminister zu werden: „I didn't want this job … my wife told me I'm supposed to do this“. Tja: „poor man“.