Schulferienen mit Nachholwochen

In den vergangenen Jahren mussten verdiente Lehrkräfte schon in den Ferien stemplen gehen. Hire und fire! Jetzt sollen Refendare (m/w/d) in den Ferien freiwillig, freiwilligen Schüler/innen helfen

in zwei Wochen versäumten Stoff aufzuholen. Bisher als Idee nur ein Medienereignis.

RDL sprach mit Matthias Schneider GEW Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zu einer Einstufung des Verhaltens des Kultusministeriums unter Susanne Eisenmann (CDU) unter Vorbehalt des Fehlens handfester Ausgestaltungen der Pläne.