Schweden: Konservativer zum neuen Parlamentspräsidenten gewählt

Zwei Wochen nach den Wahlen in haben die Konservativen in Schweden nun mithilfe der Stimmen der rechtspopulistischen Schwedendemokraten (SD) den Posten des Parlamentspräsidenten erhalten. Der Kandidat des Mitte-Rechts-Bündnisses, Andreas Norlén, setzte sich am Montag mit 203 von 349 Stimmen gegen seine sozialdemokratische Konkurrentin durch. Die Abstimmung war geheim. Zuvor hatten die Rechtspopulisten allerdings angekündigt, Norlén zu unterstützen.

Das Amt entspricht dem deutschen Parlamentspräsidenten und ist die höchste wählbare Position im Land. Nur der König steht höher. Eine der ersten Aufgaben Norlen wird es sein zu entscheiden, wer mit der Regierungsbildung beauftragt werden soll. Nach der Wahl am 9. September hat keiner der politischen Blöcke eine Mehrheit. Das Mitte-Rechts-Bündnis hat nun aber natürlich Oberwasser.