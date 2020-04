Schwule Welle - Das Magazin (April '20)

In unserem Magazin besprechen wir viele unterschiedliche Themen, es ist eine bunte Mischung aus Information, Boulevard und natürlich auch Musik. Dazu laden wir uns viele Gäste ein.

Ursprünglich war für diesen Termin eine Spezial-Sendung zur 36. Schwulen Filmwoche geplant. Leider fällt diese aber aufgrund der Corona-Krise aus. Wir sprechen aber mit Genís von der Filmwoche und hören nach, wie es denn weiter geht. Gibt es schon Pläne?

Die Corona-Krise wird auch Thema bei unseren weiteren Live-Gäste sein. Wir wollen in unserem Magazin mal nachfragen, welche Probleme sie mit sich bringt und wie man ihr ggf. trotzen kann.

Auch die Freiburger Dragqueen Betty BBQ ist von der Krise betroffen und zeigt sich seht kreativ. U.a. bietet sie zweimal die Woche eine Instagram-Show mit dem Titel "Betty Live" an. Wir werden mit ihr darüber reden.

Wir sprechen auch mit Carina von FLUSS e.V. über die Corina-Krise und die Situation der LGBT-Vereine, -Projekte, -Organisationen etc. Was kann man in dieser neuen Situation tun?

Ein weiterer Gast ist Martin Wunderlich, Pressesprecher der LAG Queeres Sachsen e.V., der kürzlich im Namen vieler LGBT-Organisationen und CSDs eine besorgte Pressemitteilung verschickte. Auch mit ihm möchten wir über die Krise und insbesondere in Sachsen sprechen.

Ggf. wird der Reigen an Gästen noch erweitert und Infos dazu nachgereicht.

Im Studio: Hartmut und Alex