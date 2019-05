Sea-Watch 3 nach Rettungsaktion erneut festgesetzt

Nachdem die Sea-Watch 3 seit Anfang April unrechtmässig festgehalten wurde durfte sie am 11. Mai endlich wieder in die Such- und Rettungszone im Mittelmeer aufbrechen, um Menschenleben zu retten. Doch als die Besatzung am 15. Mai 65 Überlebende auf Bord und in Sicherheit brachte, wurde ihr das Anlaufen eines Hafens verwehrt. An Bord wurde die Stimmung derweil sehr angespannt und einige der Geretteten sprachen von Selbstmord. Nachdem erst nur Kinder und ihre Familien von Bord gelassen wurden, steuerte die Sea Watch trotz der angeblich geschlossener Häfen Lampedusa an und am 19. Mai durften die Gästen an Bord endlich an Land. Der Grund dafür ist aber nicht ein plötzliches Umdenken der italienischen Behörden, sondern in einem politischen Streit verankert. Nachdem der italienische Innenminister Matteo Salvini die NGO Sea-Watch als Verbrecher bezeichnete, entschied sich ein gegnerischer Staatsanwalt dafür, diese angeblichen Verbrechen zu ermitteln. Deshalb musste das Schiff an Land gebracht werden. Die Sea-Watch 3 kann nun erneut nicht auslaufen und ist am Hafen von Licata festgesetzt. Wir sprachen mit Lorenz von der Besatzung über die letzte Rettungsaktion, zivilgesellschaftliche Unterstützung und darüber, weshalb das Rettungsschiff nun erneut festgehalten wird.