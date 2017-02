Jonglage trifft auf Tango, queerer Protest auf Clownerie, Akrobatik auf Tanz. In dem Stück „Second floor Tango“ erleben wir die zweite tänzerische Fallstudie in der Reihe „eMotion“, Zirkus der Gefühle der Freiburger Kompanie HeadFeedHands. Der Regisseur und Choreograph Günter Klingler erzählt, was wir von dieser neuen Ausgabe zeitgenössischen Zirkus' im E-Werk erwarten können.

Die Premiere von 2nd floor Tango ist am kommenden Donnerstag, 9. februar um 20h im Ewerk zu sehen. Weitere Vorstellungen am selben und am darauf folgenden Wochenende. Jeweils an den Freitagen schließt sich der Vorstellung eine öffentliche Melonga an.

Die Karten kosten 22 Euro, ermäßigt 16 Euro und sind beim BZ-Kartenservice sowie im Ewerk erhältlich.