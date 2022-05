Sein oder Nichtsein - Roman von Klaus Pohl

Klaus Pohl beschreibt eine denkwürdige Hamletinszenierung 1999. Regisseur Peter Zadek, den Hamlet spielte Angelika Winkler. Die Crème de la crème deutscher Schauspieler*innen versammelt sich, um etwas großes zu schaffen. Klaus Pohl selbst spielt den Horatio.

Die Crew gerät von einem Abenteuer ins nächste und oft auch an ihre Grenzen. In Zeiten von Me too wäre diese Art der hierarchischen Inszenierung nicht möglich, mutmaßt Rezensent Tommi Hohner. Den poetischen, witzigen, leidenschaftlichen Roman von Klaus Pohl kann er nur empfehlen: