Selbstverwaltete Betriebe als Chance in der Krise

Mitspracherecht für alle und vergesellschaftetes Kapital – In selbstverwalteten Betrieben entscheiden die Mitarbeitenden gleichberechtigt, wie sie ihr Unternehmen führen wollen. Eine Möglichkeit also, einen Betrieb abseits von herrschaftlichen Strukturen zu organisieren.

Wie man sich von solch herrschaftlichen Strukturen abwenden könnte, darüber diskutierten Teilnehmende am „Reclaim Democracy!“ Kongress, letztes Wochenende in Basel, rund um die Frage: „Wie gewinnen wir die Demokratie zurück?“.

Am Workshop zum Thema „Selbstverwaltete Betriebe“ stellte sich zum Beispiel die Wochenzeitung WOZ vor oder die Druckerei ropress. Vor Ort war auch eine Vertreterin der Gemüsekooperative Ortoloco, wo nicht mehr zwischen Produzentin und Konsument unterschieden wird. Geleitet hat den Workshop der Ökonom Johannes Wickli. Von ihm wollte Katrin Hiss von Radio RaBe aus Bern wissen: Stehen selbstverwaltete Betriebe ausserhalb der kapitalistischen Marktwirtschaft?