Sicherheitsexperte entschärfen acht explosive Briefe

Medienberichten zufolge haben Sicherheitsexperte der griechischen Post acht explosive Briefe entdeckt und entschärft. Die Briefe waren an Persönlichkeiten und Institutionen im Ausland gerichtet. Sie wurden in einem Verteilzentrum der Post in Athen gefunden.

Vergangene Woche war ein ähnlicher Brief im Pariser Gebäude des Internationalen Währungsfonds explodiert. Die Mitarbeiterin, die den Brief geöffnet hatte, wurde verletzt. Ein weiterer explosiver Brief, der sich ans Bundesfinanzministerium richtete, war ebenfalls vergangene Woche entdeckt und unschädlich gemacht worden.

Zu den explosiven Briefen von vergangener Woche hatte sich die griechische Gruppierung "Verschwörung der Feuerzellen" bekannt. Sie versteht sich als politisch links und wird für Dutzende nicht tödliche Anschläge verantwortlich gemacht.

Die explosiven Briefen von vergangener Woche waren an Institutionen gerichtet, die der griechischen Regierung eine harte Sparpolitik aufzwingen mit dem Ziel, dass Griechenland seine riesigen Schulden zurückzahlt.

